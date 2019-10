Ulkomaat

HS-analyysi: Erdoğan voitti Trumpin mutta hävisi Putinille, Syyriassa Turkkia odottavat venäläiset joukot

Turkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurdijohtoiset

Putinin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkki

Yhdysvaltojen ja Turkin sopimus: