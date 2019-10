Ulkomaat

Pato murtui kaivos­työ­maalla Siperiassa, ainakin 13 työn­tekijää kuollut

kymmenen kaivostyöntekijää on kuollut kultakaivosta suojaavan padon murruttua Siperiassa lähellä Krasnojarskin kaupunkia, kertovat uutistoimistot.AFP:n tietojen mukaan kuolleita on ainakin 13. Reutersin tietojen mukaan 14 työntekijää on loukkaantunut ja toistakymmentä on yhä kateissa.Padon murtumisen seurauksena monet kaivostyöntekijöiden asumukset huuhtoutuivat pois.tapahtui aikaisin lauantaiaamuna noin 160 kilometriä Krasnojarskin kaupungista etelään, kertoo Venäjän federaation tutkintakomitea Reutersin mukaan.Padon murtuminen johtui uutistoimisto Interfaxin mukaan ilmeisesti rankkasateiden aiheuttamasta eroosiosta.