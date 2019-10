Ulkomaat

Pato murtui kaivos­työ­maalla Siperiassa, ainakin 13 työn­tekijää kuollut

Yli

Onnettomuus

kymmenen kaivostyöntekijää on kuollut kultakaivosta suojaavan padon murruttua lähellä Krasnojarskin kaupunkia, kertovat uutistoimistot.AFP:n tietojen mukaan kuolleita on ainakin 13. Reutersin tietojen mukaan 14 työntekijää on loukkaantunut ja toistakymmentä on yhä kateissa.Seiba-joella sijaitsevan padon murtumisen seurauksena monet kaivostyöntekijöiden asumukset huuhtoutuivat pois.tapahtui aikaisin lauantaiaamuna noin 160 kilometriä Krasnojarskin kaupungista etelään. Yli 270 ihmistä osallistui työntekijöiden etsintä- ja pelastusoperaatioon, kertoo Venäjän hätätilaministeriö.Padon murtuminen johtui uutistoimisto Interfaxin tietojen mukaan ilmeisesti rankkasateiden aiheuttamasta eroosiosta. Onnettomuuspaikalla on aloitettu tutkinta siitä, onko turvallisuus­määräyksiä noudatettu.