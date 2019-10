Meksiko kävi huumekartellien kimppuun uusin keinoin, mutta verisen viikon ja nöyryytyksen jälkeen toimet herättävät epäilyksiä

Ulkomaat

Meksiko kävi huumekartellien kimppuun uusin keinoin, mutta verisen viikon ja nöyryytyksen jälkeen toimet herät

Kulunut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä Meksikossa on tällä viikolla tapahtunut?

Maanantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Millainen jengienvastainen strategia Meksikolla on ollut aiemmin?

Meksikon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä on uusi strategia?

Presidentti Obrador

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimiiko Obradorin uusi strategia?

Arvostelijoiden