Ulkomaat

Kymmenien kurdien ajoneuvojen on nähty lähtevän Ras al-Ainin kaupungista Syyriassa

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

AFP:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkki

Sunnuntaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy