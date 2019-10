Bangladesh suunnittelee aloittavansa rohingya-pakolaisten siirron tulville alttiille saarelle, viranomaisen mukaan tuhannet ovat suostuneet siirtoon

Ulkomaat

Bangladesh suunnittelee aloittavansa rohingya-pakolaisten siirron tulville alttiille saarelle, viranomaisen mu

Tuhannet

Ihmisoikeusjärjestöt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bangladesh

https://dynamic.hs.fi/2018/rohingya/index.html?_ga=2.211847059.686053199.1571228450-623622486.1570447640