Ulkomaat

Vihreät puolueet ovat ottamassa selkeän voiton Sveitsin vaaleissa

Sveitsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennusteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

vaalien suurimmiksi voittajiksi on nousemassa kaksi vihreää puoluetta. Ääntenlaskenta on vielä kesken, mutta Sveitsin yleisradion ennusteen mukaan Vihreä puolue olisi saamassa lähes 13 prosenttia äänistä ja Vihreät liberaalit vajaat 8 prosenttia.Vihreiden puolueiden vahvistumista osattiin mielipidetiedustelujen perusteella odottaa, sillä ilmastonmuutos on ohittanut maahanmuuton sveitsiläisäänestäjien ykköshuolenaiheena. Jos ennuste pitää kutinsa, niiden voitto on odotettuakin suurempi.Edellisissä vaaleissa Vihreää puoluetta äänesti 7 prosenttia ja Vihreitä liberaaleja alle 5.mukaan suurimman puolueen paikan on säilyttämässä oikeistopopulistinen Sveitsin kansanpuolue (SVP), jonka ääniosuus olisi laskemassa 29 prosentista runsaaseen 26 prosenttiin.Jos ennuste toteutuu, vihreät voivat nousta ensimmäistä kertaa Sveitsissä valtaa käyttävään seitsenjäseniseen liittoneuvostoon, johon on perinteisesti otettu neljä suurinta puoluetta. Liittoneuvoston koostumuksesta päätetään vasta myöhemmin.Nykyisin neuvostossa ovat SVP:n lisäksi sosiaalidemokraatit, liberaalit ja kristillisdemokraatit, jotka näyttäisivät menettävän paikkansa vihreille.vihreät puolueet yhdistäisivät voimansa, ne saisivat neuvostopaikan heittämällä.Asiantuntijat kuitenkin epäilevät, että vasemmalle kallistuvan Vihreän puolueen ja libertaaria linjaa ajavan Vihreiden liberaalien talousnäkemykset eivät ole yhdistettävissä.