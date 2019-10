Ulkomaat

Libanonin hallituspuolueet hyväksyivät pääministerin reformipaketin talouskriisin keskellä

Libanonin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy