Aseistautunut mies ajoi varastetulla ambulanssilla useiden ihmisten päälle Oslossa, ainakin viisi ihmistä on viety sairaalaan

Ulkomaat

Aseistautunut mies ajoi varastetulla ambulanssilla useiden ihmisten päälle Oslossa, ainakin viisi ihmistä on v

Varastettua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnettomuus

Tor Grøttum

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy