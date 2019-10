Ulkomaat

Moraaliton Morales roikkuu härskisti Bolivian vallan kahvassa, mutta siinä ei ole enää mitään uutta

Tulos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entisenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perustuslain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy