Mies linnoittautui museoon Etelä-Ranskassa, poliisi piirittää

Uutinen päivittyy.

on piirittänyt Etelä-Ranskassa arkeologisen museon, johon on linnoittautunut uhkaavasti esiintynyt mies. Mies on kirjoittanut seiniin arabiaksi muun muassa, että ”museosta tulee helvetti”, kertoo uutistoimisto AFP.Mies murtautui Saint-Raphaëlissa olevaan museoon yöllä mahdollisesti rikostoverinsa kanssa. Mies on kieltäytynyt kommunikoimasta poliisin kanssa.Tiedossa ei ole, onko mies aseistautunut tai onko hänellä panttivankeja. Paikalle on lähetetty poliisin erikoisyksikkö ratkaisemaan tilanne.Poliisi on kehottanut kansalaisia välttämään aluetta ja olemaan levittämättä asiaan liittyviä valheellisia tietoja.