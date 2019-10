Ulkomaat

Pikkulapsi kuoli Kreikan rannikko­vartioston törmättyä turvapaikanhakijoiden veneeseen

kuoli ja useita turvapaikanhakijoita loukkaantui keskiviikkona, kun Kreikan rannikkovartioston alus törmäsi 34:ää pakolaista kuljettaneeseen veneeseen.Kuusi loukkaantunutta vietiin sairaalaan Kosin saarelle. Heistä kahden vammat ovat vakavia. Yksi loukkaantuneista on raskaana oleva nainen. Pelastuneet kertoivat, että yksi mies olisi vielä kateissa.Turvapaikanhakijoilla ei ollut pelastusliivejä. Heidän veneensä upposi törmäyksessä.kertoo onnettomuuden tapahtuneen täydessä pimeydessä. Maahan pyrkineessä veneessä ei ollut valoja. Sen sijaan rannikkovartioston aluksissa on valonheittimet, mutta viranomaiset eivät kertoneet, oliko valo käytössä tapahtumahetkellä.Kreikkaan Turkista hakeutuvien pakolaisten määrä on tällä hetkellä kasvussa. Satoja ihmisiä saapuu päivittäin Turkista Kreikkaan.