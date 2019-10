Ruotsin mielipidemittaukset: Ruotsidemokraatit yhä lähempänä suurimman puolueen paikkaa, miesten keskuudessa on jo suurin

Ulkomaat

Ruotsin mielipidemittaukset: Ruotsidemokraatit yhä lähempänä suurimman puolueen paikkaa, miesten keskuudessa o

Tukholma

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dagens

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SVT

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsidemokraatit

Jos

Suomessa

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006283153.html