Tunnettu maamerkki ja Australian aboriginaalien pyhä paikka sulkeutuu turisteilta lauantaina

Pohjoisterritoriossa sijaitseva kivimuodostelma Uluru suljetaan turisteilta ja muilta kiipeilijöiltä lauantaina.Jatkossa Ulurua saa ihailla vain sen juurelta.Asiasta päätti yksimielisesti Uluru-Kata Tjutan kansallispuiston asioita hallinnoiva lautakunta vuonna 2017. Lautakuntaan kuuluu kahdeksan alkuperäiskansan ja kolme Australian hallinnon edustajaa.Syy kiipeilykiellolle on se, että Uluru on Australian alkuperäiskansojen eli aboriginaalien pyhiä paikkoja. Yli kolme kilometriä pitkän ja noin 350 metrin korkeuteen kohoavan jättiläismäisen kiven muodot, luolien kalliomaalaukset ja ympäristön lähteet kertovat aboriginaalien uskomuksiin liittyvästä myyttisestä uniajasta.Kivelle kiipeämisen kieltämisellä on myös muita syitä. Uluru muodostuu kerrostuneesta arkoosihiekkakivestä, joka on haurasta. Uluru on myös Unescon maailmanperintökohde.osa Uluru-Kata Tjutan kansallispuistossa vierailleista turisteista on kunnioittanut aboriginaalien pyhää paikkaa jo ennen kiipeilykieltoa. Vuonna 2017 Ulurulle kiipesi vain 16 prosenttia kansallispuistossa vierailevista turisteista. Yhteensä kansallispuistossa kävi samana vuonna yli 250 000 ihmistä.Lokakuussa 2019 kivelle on ollut enemmän ruuhkaa, kun lähestyvä kiipeilykielto on tehnyt Ulurulle kapuamisesta entistä suositumpaa.Käytännössä kiipeämistä ei ole tähänkään asti suositeltu. Kuumassa autiomaassa jyrkälle kivelle kiipeäminen on myös vaarallista. Lämpötila voi Pohjoisterritoriossa kohota vuodenvaihteessa eli kesäkaudella jopa 47 asteeseen.Vuodesta 1950 Ulurulla on kuollut kymmeniä ihmisiä. Viimeisin kuolemantapaus sattui vuonna 2018, kun japanilaisturisti yritti kiivetä Ulurulle sen jyrkimmästä kohdasta.Australian yleisradio ABC kertoi vuonna 2017, että kiipeäminen aiotaan estää poistamalla Ulurun laelle johtava kiipeämistä helpottava ketju.Myös Pohjoisterritorion lait suojelevat Ulurun kaltaisia pyhiä paikkoja. Lakien rikkominen voi johtaa vakavimmillaan jopa yli 60 000 Australian dollarin eli noin 40 000 euron sakkoihin tai kahden vuoden vankilatuomioon.