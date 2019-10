Ulkomaat

Yhdysvaltain vapauttama vakooja sai lämpimän vastaanoton Moskovassa: ”Venäläiset eivät koskaan antaudu”

Vakoilusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Butina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/KevinRothrock/status/1187862982572826624

Butina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy