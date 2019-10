Ulkomaat

Englannin tragediarekkaa kuljettaneelle miehelle syytteet 39 taposta

tragediarekkaa kuljettanut mies saa syytteet 39 taposta ja ihmissalakuljetuksesta. Poliisin mukaan syytteisiin kuuluu myös laittoman maahanmuuton järjestäminen ja rahanpesu.Pohjoisirlantilainen 25-vuotias kuljettaja pidätettiin pian sen jälkeen, kun 39 ihmisen ruumiit löydettiin kontista varhain keskiviikkona. Kuljettaja saapuu oikeuden eteen maanantaina, Essexin poliisi kertoo.Poliisi on lisäksi kuulustellut muita kiinni otettuja henkilöitä. Rekan kuljettajan lisäksi tutkinnassa on otettu kiinni 48-vuotias mies sekä 38-vuotiaat mies ja nainen.Lisäksi Irlannin poliisi kertoi lauantaina ottaneensa kiinni kaksikymppisen miehen, jonka mahdollinen osuus tapauksessa kiinnostaa tutkintaa tekevää Essexin poliisia, kertoo BBC. Irlannin poliisi ei ole kertonut, minkä maalainen mies on.Aiemmin poliisi on kertonut, että kuljettaja ja 48-vuotias mies ovat Pohjois-Irlannista ja 38-vuotiaat mies ja nainen ovat englantilaisia.kuolonuhrien henkilöllisyyden selvittäminen jatkuu. Britannian viranomaiset selvittävät asiaa yhteistyössä sekä Kiinan että Vietnamin lähetystöjen kanssa.Kuolleista kahdeksan oli naisia ja 31 miehiä. Uhreista puolet saattaa olla vietnamilaisia. Useat vietnamilaiset perheet pelkäävät, että heidän omaisiaan oli rekassa.Britanniassa toimiva vietnamilaisten järjestö VietHome kertoo saaneensa valokuvia lähes 20 ihmisestä, joiden kerrotaan olevan kateissa. Iältään he ovat 15–45-vuotiaita.Kuolonuhreilla saattoi olla mukanaan väärennetyt kiinalaiset passit, uutistoimisto AFP on kertonut.sanoi aluksi, että kaikki kontista kuolleena löytyneet 39 ihmistä olisivat Kiinan kansalaisia. Sittemmin on tullut ilmi tietoja, joiden perusteella vaikuttaa siltä, että ainakin osa heistä on vietnamilaisia.