Ulkomaat

Yhdysvalloissa ammuttu juhlissa, kaksi kuollut: uhrit mahdollisesti yliopisto-opiskelijoita

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiedot

kaksi ihmistä on kuollut ja useita on saanut vammoja ampumisessa Teksasissa.Amerikkalaismedian mukaan ampuminen tapahtui juhlissa Greenvillen kaupungissa. Tapahtumien kulku on vielä epäselvä ja poliisi etsii ampujaa.Uutiskanava CNN:n mukaan ampuminen tapahtui juhlatilassa, jonka oli vuokrannut veljeskunta läheisessä Commercessä sijaitsevasta Texas A&M -yliopistosta. Poliisi ei ole vielä vahvistanut tietoa tai kommentoinut sitä, onko uhrien joukossa opiskelijoita.ampumisessa haavoittuneiden tai muuten loukkaantuneiden määrästä vaihtelevat. Joidenkin tietojen mukaan eriasteisia vammoja on saanut kymmenen ihmistä, toisten mukaan 14. Poliisi on kertonut, että tilassa oli tapahtuma-aikaan ainakin 750 ihmistä.Läheisestä sairaalasta kerrottiin uutistoimisto AP:lle, että heillä oli hoidossa kolme ampumisen uhria, joista kaikki olivat kriittisessä tilassa.