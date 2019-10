Ulkomaat

Kylmäautosta löytyi kahdeksan hypotermiasta kärsivää siirtolaista, jotka olivat matkalla Ranskasta Britanniaan

Kahdeksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vain