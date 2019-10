Ulkomaat

Keskusta-vasemmistolainen Alberto Fernandez voitti Argentiinan presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella

Argentiinassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeusprofessorina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Argentiinalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy