Ulkomaat

EU päätti antaa lisäaikaa Britannian EU-erolle, uusi takaraja on tammikuun lopussa

Lontoo

EU-maat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri

Jeremy Corbynin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johnson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britannian