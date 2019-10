Ulkomaat

Bulgaria epäilee venäläisdiplomaattia EU:n ja Naton asioiden urkinnasta

on kutsunut Bulgariasta kotiin diplomaattinsa, jota Bulgarian viranomaiset pitävät syyllisenä vakoiluun. Bulgarian viranomaiset tiedottivat asiasta maanantaina, kertoo uutistoimisto AFP.Bulgarian syyttäjien mukaan vakoilu on kestänyt runsaan vuoden ajan. Sinä aikana Venäjän suurlähetystön ensimmäisen sihteerin kerrotaan urkkineen Bulgarian lisäksi myös Naton ja EU:n asioita.kerrotaan tapahtuneen kokouksissa, joihin on osallistunut Bulgarian kansalaisia. Näiden joukossa on ollut korkea-arvoisia viranomaisia.”Tapaamisten tarkoitus oli hankkia tietoa valtiosalaisuuksista, joita vastaan tarjottiin myös materiaalisia etuja”, tutkintaa koskeva tiedote kertoo. Häntä ei voitu asettaa syytteeseen diplomaattisen koskemattomuuden vuoksi, joten asia siirrettiin viime perjantaina Bulgarian ulkoministeriön hoitoon.”Ulkoministeriön saaman tiedon mukaan kyseinen henkilö on jo lähtenyt Bulgariasta”, ministeriö kertoi lausunnossaan AFP:n mukaan.