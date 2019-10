Ulkomaat

Etiopian pääministeri sai Nobelin rauhanpalkinnon ja kaksi viikkoa myöhemmin 67 ihmistä kuoli levottomuuksissa

Addis Abeba

”Mielipuolinen

Puolitoista viikkoa

Abel Wabella

Vankien

”Vuosi sitten meillä oli toivoa, mutta nyt tuo toivo himmenee.”

Runsaat

Mutta yhdessä asiassa

Eskinder Nega

Eskinder Nega

”Vanhat tavat ovat yhä tiukassa.”

Abel Wabella