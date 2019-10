”Suomalaiset ampuivat pieniä lapsia, jotka karkasivat keräämään ruohoa ruoakseen” – Turvallisuuspalvelu FSB levittää väitteitä suomalaisten vankileirien kauheuksista Karjalassa

Ulkomaat

”Suomalaiset ampuivat pieniä lapsia, jotka karkasivat keräämään ruohoa ruoakseen” – Turvallisuuspalvelu FSB le

Pietari

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ria Novosti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän

Venäjän

Suomesta