Amerikkalaispoliisia vaadittiin ”hillitsemään homouttaan”, saa lähes 20 miljoonan dollarin korvaukset syrjinnästä

Ulkomaat

Amerikkalaispoliisia vaadittiin ”hillitsemään homouttaan”, saa lähes 20 miljoonan dollarin korvaukset syrjinnä

Amerikkalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valamiehistö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy