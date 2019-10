Ulkomaat

Yhdysvaltain edustajainhuone äänesti Armenian kansanmurhan tunnustamisen puolesta äänin 405–11

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosina 1915–1923

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkin