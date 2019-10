Merenpinnan nousu uhkaa ainakin 300 miljoonan ihmisen koteja – uusi tutkimus kolminkertaisti aiemmin ennustetun määrän

Ulkomaat

Merenpinnan nousu uhkaa ainakin 300 miljoonan ihmisen koteja – uusi tutkimus kolminkertaisti aiemmin ennustetu

Ilmastonmuutoksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Monissa