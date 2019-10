Ulkomaat

Unescon maailman­perintölistalla oleva 600-vuotias linna tuhoutui palossa Japanissa

todennäköisesti jo 1400-luvulla ollut Shurin linna on tuhoutunut kokonaan tulipalossa, joka syttyi aikaisin torstaiaamuna Japanin aikaa, kertoo uutistoimisto AFP.Palon syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä.Okinawan saarella sijaitseva 600-vuotias linna kuuluu rakennuskompleksiin, jonka päätemppeli se on ollut. Linna toimi Ryūkyūn kuningaskunnan palatsina, ja sitä pidetään koko Ryūkyūn symbolina. Sen tarkkaa rakennusajankohtaa ei tiedetä.kerrotaan levinneen myös alueen toisiin rakennuksiin. Paikallisen median mukaan kukaan ei olisi loukkaantunut palossa.Shurin linna on tuhoutunut aiemmin useasti. Edellisen kerran suurin osa siitä raunioitui toisen maailmansodan aikana, mutta se rakennettiin uudelleen ja avattiin kansallispuistona yleisölle vuonna 1992, AFP kertoo.Vuonna 2000 Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco otti kohteen maailmanperintölistalleen.