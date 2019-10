Ulkomaat

Lähes 50 kuollut junan sytyttyä tuleen Pakistanissa, palo sai alkunsa matkustajien käyttämästä kaasukeittimest

46 ihmistä on kuollut liikkeellä olleen junan sytyttyä palamaan torstaina Punjabissa Pakistanissa, kertoo uutistoimisto Reuters.Palo sai alkunsa junan matkustajien aamiaisen tekoon käyttämästä kaasukanisterista, joka räjähti. Viranomaisten mukaan tuli sai lisävoimaa ruuanlaitossa käytetystä öljystä.tuhosi ainakin kolme junavaunua.Suurin osa kuolonuhreista on tulta pakoon ikkunasta hypänneitä ihmisiä, AFP kertoo.Juna oli palon aikaan Rahim Yar Khanin kaupungin lähistöllä.Keittovälineiden kuljettaminen salaa pitkän matkan juniin on Pakistanissa tavallista.