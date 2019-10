Ulkomaat

AFP: Boeing asettaa lentokieltoon kymmeniä lento­koneita murtumien takia, kyseessä eri malli kuin turma­koneis

Boeing on asettanut lentokieltoon jopa 50 kappaletta 737 NG -lentokonetta, kertoo uutistoimisto AFP.Kyseisen mallin koneista on löytynyt rakenteellisia murtumia.Boeing on ollut vuoden ajan myrskyn silmässä lentokoneidensa aiheuttamien turvallisuushuolien takia.Jo keväällä se asetti kaikki 737 Max -koneensa lentokieltoon, kun kaksi sellaista putosi lentoturmissa puolen vuoden sisällä. Lion Airin ja Ethiopian Airlinesin lennoilla tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli yhteensä 346 ihmistä.lentokiellosta syntyi, kun australialainen lentoyhtiö Quantas huomasi yhdessä 737 NG -koneistaan murtuman. Viallista lentokonetta oli käytetty vasta suhteellisen vähän.”Tämä lentokone on poistettu käytöstä korjausta varten”, Qantas kertoi tiedotteessa torstaina ja sanoi, että myös 32 muuta saman mallin konetta tarkastetaan.Pian sen jälkeen Boeing kertoi AFP:n mukaan, että 50 NG-konetta asetetaan lentokieltoon. Vielä ei ole tiedossa, koskeeko kielto vain Australiassa käytössä olleita lentokoneita.on havaittu ongelmia muuallakin.Lokakuun alussa Yhdysvaltain ilmailuhallinto (FAA) määräsi konetyypin koneet tarkastettavaksi, koska niissä voi olla rakenteellisia murtumia.Boeing oli havainnut ensimmäisen murtuman itse Kiinassa.Lisätarkastuksissa ilmeni, että muissakin koneissa oli murtumia, minkä jälkeen yhtiö ilmoitti niistä ilmailuhallinnolle.