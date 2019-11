Vietnamin poliisi pidätti kaksi ihmistä, joiden epäillään liittyvän konttiin kuolleiden siirtolaisten tapaukseen

Ulkomaat

Vietnamin poliisi pidätti kaksi ihmistä, joiden epäillään liittyvän konttiin kuolleiden siirtolaisten tapaukse

Vietnamin

Uutistoimisto Reuters

Aiemmin

poliisi pidätti perjantaina kaksi ihmistä ja kutsui kaksi muuta kuulusteluihin epäiltyinä kytköksistä kylmäkonttiin kuolleiden siirtolaisten tapaukseen. 39 ihmisen ruumiit löydettiin rekan kylmäkontista viime viikolla Britannian Essexistä.Viranomaiset luulivat alun perin kaikkien uhrien olleen kiinalaisia, mutta viime perjantaina heräsi epäily, että ainakin osa uhreista voisi olla vietnamilaisia.kertoo, että kymmenen vietnamilaisperhettä on kysellyt omaistensa perään ja pelkäävät heidän olleen uhrien joukossa. Siksi myös Vietnamin pääministeri määräsi tutkinnan epäillystä ihmissalakuljetuksesta.Viranomaiset eivät ole vielä vahvistaneet uhrien henkilöllisyyksiä, mutta vietnamilaismedian mukaan ainakin 24 uhrin epäillään olleen vietnamilaisia.Keski-Vietnamista on pitkään lähdetty salakuljettajien avulla etsimään parempaa elämää Britanniassa. Yhden konttiin menehtyneeksi epäillyn naisen perhe on kertonut maksaneensa salakuljettajille 30 000 puntaa eli vajaat 35 000 euroa.tällä viikolla tapauksesta määrättiin tutkintavankeuteen 25-vuotias pohjoisirlantilainen mies, joka toimi auton kuljettajana. Häntä syytetään 39 taposta ja ihmissalakuljetuksesta. Sen lisäksi poliisi kertoi tiistaina etsivänsä kahta pohjoisirlantilaista veljestä tapahtumien vuoksi.Essexin poliisin mukaan 40- ja 34-vuotiaita ja Armaghista kotoisin olevia miehiä etsitään epäiltyinä taposta ja ihmissalakuljetuksesta. Veljesten uskotaan olevan Pohjois-Irlannissa, mutta heillä on kytköksiä myös Irlantiin.