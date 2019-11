Mielenosoittajat jatkavat naamiokiellon uhmaamista Hongkongissa, poliisi käytti kyynelkaasua – suora lähetys käynnissä

Ulkomaat

Mielenosoittajat jatkavat naamiokiellon uhmaamista Hongkongissa, poliisi käytti kyynelkaasua – suora lähetys k

Hongkongissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenosoitukset

poliisi on jälleen taltuttanut mielenosoittajia kyynelkaasulla. Kiinan erityishallintoalueen keskuskaduille on jälleen lauantaina kokoontunut tuhansia mielenosoittajia.Suoraa lähetystä Hongkongista voi seurata yltä. Lähetyksessä on katkoja.Vain muutamia viikkoja sitten hyväksytystä naamiokiellosta huolimatta tummiin pukeutuneista mielenosoittajista moni on peittänyt kasvonsa. Väkeä kerääntyi etenkin pääsaaren ytimeen, Causeway Bayn, Victoria Parkin ja Wanchain alueille.Poliisin nähtiin tekevän useita pidätyksiä. Virkavalta myös pyrki estämään tiesulkujen rakentamisen ja liikehuoneistojen tärvelemisen vesitykillä. Tästä huolimatta mielenosoittajat saivat rikottua ainakin Kiinan valtiollisen uutistoimisto Xinhuan toimiston ikkunat.ovat jatkuneet Hongkongissa jo pian viisi kuukautta. Mielenosoitukset saivat alkunsa luovutuslakiesityksestä, mutta laajenivat pian vaatimaan muun muassa vapaita vaaleja. Kiinan johto ja Hongkongin aluehallinto eivät ole vaatimuksiin myöntyneet.Kiina ilmoitti perjantaina "parantavansa" Hongkongin hallintojohtajan valintaprosessia. Lausunto tulkittiin siten, että keskushallinto pyrkii saamaan tiukemman otteen levottomasta erityishallintoalueestaan.Hongkongin hallintojohtajan valintamenettely on yksi erityishallintoalueen poliittisista kiistakapuloista. Niin kutsuttu sateenvarjoliike eli vuoden 2014 laajat mielenosoitukset saivat alkunsa, kun Kiina ilmoitti, että hallintojohtaja valitaan Kiinan ennalta valitsemien ehdokkaiden väliltä.