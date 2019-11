Ulkomaat

Turkki ilmoitti lähettävänsä Syyriassa vangitut ulkomaalaiset Isis-taistelijat kotimaihinsa

Turkin

Süleyman Soylu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Soylu sanoo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantaina ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

hallitus ilmoitti lauantaina, että se lähettää Syyriassa vangitut ulkomaalaiset Isis-taistelijat kotimaihinsa, uutistoimistot kertovat. Etenkin moni eurooppalainen maa on haluton ottamaan takaisin Syyriaan terroristijärjestö Isisin riveihin lähteneitä kansalaisiaan.Turkin sisäministerisanoi, ettei Turkki huolehdi näistä Isisin jäsenistä loputtomasti. Hän huomautti, ettei Turkki ole mikään ”Isisin hotelli”, uutistoimisto AFP kirjoittaa.Turkki huolehtii vangituista ulkomaalaisista Isis-taistelijoista vielä jonkin aikaa, mutta sitten heidät lähetetään kotimaihinsa, Soylu sanoi.Reutersin mukaan Soylu arvosteli Euroopan passiivisuutta asiassa. Soylun mukaan jotkin EU-maat, kuten Britannia ja Hollanti, ovat vieneet joiltakin Isisiin liittyneiltä kansalaisiltaan kansalaisuuden, ettei Turkki voisi lähettää heitä kotimaihinsa., ettei Turkki hyväksy sitä, että Eurooppa jättää Turkin vastaamaan Isis-vangeita yksinään. ”Se on myös vastuutonta”, Soylu arvosteli Reutersin mukaan.Turkki on vanginnut Isisin jäseniä koillisessa Syyriassa sotilas­operaationsa aikana. Isisin jäsenet olivat aiemmin kurdien vankeina.Turkki hyökkäsi Pohjois-Syyriaan 9. lokakuuta. Turkin mielestä alueen kurdijoukot ovat terroristeja, ja maa haluaa muodostaa Pohjois-Syyriaan turvavyöhykkeen.Turkki aloitti hyökkäyksensä sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli ilmoittanut vetävänsä joukkonsa alueelta.13 ihmistä kuoli ja yli 30 loukkaantui autopommin räjähdyksessä torilla Syyriassa Tal Abiadin kaupungissa lähellä Turkin rajaa.Tal Abiad on kuulunut Turkin hyökkäyksen keskeisiin kohteisiin.Turkin hallitus syytti räjähdyksestä Syyrian kurdien YPG-joukkoja ja Turkissa vaikuttavaa kurdien PKK:ta. Turkin tavoin myös moni länsimaa pitää PKK:ta terroristijärjestönä.Turkin Syyriaan kohdistaman operaation aikana Tal Abiadissa käydyt taistelut kuuluvat operaation ankarimpiin.