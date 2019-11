Venäjä ja Turkki aloittivat yhteispartioinnin Syyriassa – valvonta-alue on huomattavasti laajempi kuin Putin ja Erdoğan kertoivat

Ulkomaat

Venäjä ja Turkki aloittivat yhteispartioinnin Syyriassa – valvonta-alue on huomattavasti laajempi kuin Putin j

Venäjän

Uutistoimisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkkilaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alueelta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy