Ulkomaat

Trump uhkasi kieltäytyä auttamasta metsäpalojen riivaamaa Kaliforniaa

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt Trump

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

T

änä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuivassa