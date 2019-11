Vietnamin poliisi pidätti kahdeksan ihmistä Britanniassa rekasta kuolleena löytyneiden siirtolaisten tapauksen vuoksi

Ulkomaat

Vietnamin poliisi pidätti kahdeksan ihmistä Britanniassa rekasta kuolleena löytyneiden siirtolaisten tapauksen

Vietnamin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vietnamissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rekan