Ulkomaat

Professori uhmaa Kiinan valvontakoneistoa, haastoi eläinpuiston oikeuteen kasvojen­tunnistuksesta

Kiinalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiina on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksipuoluemaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valvonta-

Pentagonissa