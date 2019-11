Ulkomaat

Sähköpotkulaudalla jalkakäytävällä ajelusta voi pian saada vankeustuomion Singaporessa

Sähköpotkulaudalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiellon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sähköpotkulautojen