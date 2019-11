Ulkomaat

Poliisi löysi 41 elossa olevaa siirtolaista rekka-auton tavaratilasta Kreikassa

poliisi on löytänyt 41 siirtolaista, jotka olivat piilossa rekka-auton kylmätilassa. Poliisi pysäytti rekka-auton moottoritiellä Kreikan pohjoisosissa maanantaina, viranomaiset kertoivat uutistoimisto Reutersin mukaan.Siirtolaiset olivat elossa. Heistä valtaosa on afganistanilaisia. Poliisin mukaan kukaan siirtolaisista ei ollut myöskään loukkaantunut. Rekassa oli kylmätila, mutta sitä ei ollut kytketty päälle.Lokakuussa 39 siirtolaista löytyi kuolleena rekka-auton kylmäkontista Britannian Essexistä. Kaikkien kuolleiden arvellaan olleen vietnamilaisia.pysäytti rekan moottoritiellä lähellä Xanthin kaupunkia. Kyseessä oli rutiinitarkastus. Poliisi pidätti kuljettajan ja vei hänet sekä siirtolaiset poliisiasemalle tunnistettaviksi.Siirtolaisten liikkuminen Kreikkaan on taas viime aikoina lisääntynyt. Kyseessä on siirtolaisaalto sitten vuoden 2015, kun yli miljoona ihmistä saapui Turkin kautta Kreikan rajan yli Eurooppaan.Parhaillaan noin 34 000 turvapaikanhakijaa on sijoitettu pakolaisleireille Egeanmerelle lähelle Turkkia.