Erdoğan saattaa perua matkansa Yhdysvaltoihin, syynä edustajainhuoneen päätös tunnustaa armenialaisten kansanmurha

Ulkomaat

Erdoğan saattaa perua matkansa Yhdysvaltoihin, syynä edustajainhuoneen päätös tunnustaa armenialaisten kansanm

Turkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edustajainhuone

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkkilaislähteiden