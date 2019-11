Ulkomaat

The New York Timesin selvitys Trumpin 11 887 twiitistä kertovat arvaamattomasta presidentistä, joka rakastaa i

Yhdysvaltain

Sanomalehti

Republikaani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotimaisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The New York Times

Twitterissä