Ulkomaat

HS-analyysi: The New York Timesin selvitys Trumpin twiiteistä kertoo arvaamattomasta presidentistä

Yhdysvaltain

Sanomalehti

Republikaani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotimaisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The New York Times

Twitterissä

Oikaisu 4.11. 2019 klo 18.55: Jutun pääkuvana oli aiemmin Donald Trumpin yksityisen Twitter-tilin etusivun sijaan Yhdysvaltain presidentin virallinen Twitter-etusivu.