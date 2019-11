Ulkomaat

Jemenin hallitus ja etelän separatistit pääsivät sopuun vallanjaosta

Juuri nyt

Jemenin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sopimuksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etelä-Jemenin