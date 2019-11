Ulkomaat

Jemenin hallitus ja etelän separatistit pääsivät sopuun vallanjaosta

Jemenin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sopimuksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etelä-Jemenin