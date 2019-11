Ulkomaat

15 kuoli ammuskelussa Etelä-Thaimaassa

15 ihmistä kuoli ja neljä haavoittui ammuskelussa Etelä-Thaimaassa. Asiasta kertoi uutistoimistojen mukaan armeijan tiedottaja. Teosta epäillään separatistikapinallisia.Aseistautuneet hyökkääjät olivat avanneet tulen Yalan maakunnassa tarkistuspisteellä, jonka luona oli ollut siviilitaustaisia vartijoita. Uhreista kaksitoista kuoli heti paikan päällä ja kolme myöhemmin.Iskussa käytettiin uutistoimisto Reutersin mukaan myös räjähteitä.muslimienemmistöisessä etelässä on ollut runsaasti väkivaltaisuuksia, joissa on kuollut yli 7 000 ihmistä 15 viime vuoden aikana. Tämänkertainen isku oli kuitenkin tiedottajan mukaan väkivaltaisimpia vuosiin.Ainakin osa kapinallisryhmistä vaatii itsenäisyyttä alueelleen, jonka Thaimaa otti haltuunsa yli vuosisata sitten. Enemmistö thaimaalaisista on buddhalaisia.