Ulkomaat

Meriin hukataan vuosittain yli 640 000 tonnia kalastus­välineitä: ”Ne jatkavat saaliin pyydystämistä, vaikka k

Merkittävä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Greenpeacen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muovi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy