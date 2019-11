Ulkomaat

Kynnenjäljet selässään Australiassa löytynyt eläin osoittautui harvinaislaatuiseksi dingoksi

Australiassa

Dingoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt Wandi