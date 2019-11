Ulkomaat

Kahdeksan ihmistä haavoittui veitsihyökkäyksessä Jordaniassa, uhrien joukossa turisteja

ihmistä haavoittui veitsihyökkäyksessä Jordaniassa keskiviikkona, kertoo uutistoimisto Reuters.Haavoittuneiden joukossa oli Reutersin mukaan neljä turistia, joista kolme on Meksikosta ja yksi Sveitsistä. Hyökkäyksessä haavoittui myös neljä jordanialaista.Hyökkäys tapahtui puoliltapäivin paikallista aikaa, kertoo turvallisuudesta vastaavan viraston tiedottaja AFP:n mukaan. Hänen mukaansa veitsellä varustautunut mies hyökkäsi turistien kimppuun. Jordanialainen turistiopas ja turvallisuusviranomainen haavoittuivat, kun he yrittivät estää hyökkääjää.sijaitsee suositussa turistikohteessa Jerashin kaupungissa noin 50 kilometrin päässä Jordanian pääkaupungista Ammanista. Jerash on tunnettu muun muassa roomalaisista raunioistaan.Haavoittuneet kuljetettiin tapauksen jälkeen sairaalahoitoon. Reutersin mukaan neljän haavoittuneen vammat ovat vakavia.Uutistoimistojen mukaan poliisi on ottanut kiinni epäillyn hyökkääjän. Tekijän motiivista ei toistaiseksi ole tietoa.