Ulkomaat

Tulivuorenpurkaus upotti saaren ja synnytti yhden uuden Tongalla

Merenpinnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saaren

alla tapahtunut tulivuorenpurkaus upotti yhden ja synnytti yhden uuden saaren Tyynellämerellä sijaitsevalla Tongalla, kertoo uutistoimisto AFP. Tongan geologisen tutkimuslaitoksen torstaina julkaiseman raportin mukaan uusi, Lateikiksi nimetty saari on noin kolme kertaa suurempi kuin uponnut saari.Tuore saari on 400 metriä pitkä ja sata metriä leveä. Se syntyi AFP:n mukaan 120 metrin päähän paikasta, jossa vanha saari vajosi meren pinnan alle.Tongan kuningaskunta koostuu 176 saaresta, joista 40 on pysyvästi asutettuja. Uusi saari on osa Ka’apain saariryhmää ja sijaitsee AFP:n mukaan Kaon ja Laten saarien välissä.syntyä, tai kohoamista meren pinnan alta, edelsi lokakuussa alkanut ja lähes kolme viikkoa kestänyt vedenalainen tulivuorenpurkaus. Tonga sijaitsee Tyynenmeren tulirenkaaksi kutsutulla alueella, jossa tapahtuu peräti 90 prosenttia maailman maanjäristyksistä. Alueella sijaitsee myös 75 prosenttia maailman tulivuorista, joista osa on aktiivisia ja osa nukkuu.Edellisen kerran Tongalle syntyi uusi saari merenpinnan alaisen tulivuorenpurkauksen yhteydessä vuonna 2014.