Ulkomaat

Itä-Ukrainan osapuolten vetäytyminen ei toteutunut alkuperäisessä aikataulussa, uusi aikaraja on perjantaina

Ukrainan

Ukrainan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ukrainassa

Melkoinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy