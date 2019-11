Ulkomaat

Saksalaisessa kaivoksessa räjähdys, kymmenet työntekijät saatiin pelastettua 700 metrin syvyydestä nopeasti

Teutschenthalin

https://twitter.com/Polizei_HAL/status/1192752452401074176

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy